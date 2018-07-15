قال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي علي ربيعي: إن تخطيط الحكومة الحالية في توفير فرص العمل فاق ثلاثة أضعاف البرنامج المتوقع الذي وضع العام الماضي، معرباً عن تفاؤله بنجاح الحكومة في بلوغ أهدافها الرامية الى حسم مشكلة البطالة.

وخلال تفقده يوم السبت للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية في مدينة خلخال، أضاف ربيعي بأن نسبة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والمخصصة لتشغيل وحدات ومعامل موفرة لفرص العمل قد إزدادت بنسبة عالية. كما تحدث الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارته ومنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة ووزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بهدف خلق مناخ افتراضي وميداني مسهل لعملية البيع والشراء بين الزبون والمنتج وموفر فرص عمل للمواطنين.

كما أشار ربيعي الى وضع خطة لإيجاد 20 ألف فرصة عمل في محافظة أردبيل الواقعة شمال غرب ايران وآتية في إطار تنمية القطاع السياحي بحيث تتحول مدينة خلخال الواقعة في هذه المحافظة الى قطب سياحي نظراً لما تتمتع بها من نقاط جذب سياحية.

وفي السياق، أعلن مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الأرياف عن توفير 21 ألف فرصة عمل في المناطق الريفية منذ 21 مارس/ آذار 2018. وأوضح أبوالفضل رضوي، في تصريح له، بأنه تم منح قروض لسكنة الأرياف بواقع 10 تريليونات ريال (الدولار= 42 ألف ريال) لتشغيلهم.