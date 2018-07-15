بنك أميركي: من المستبعد أن يتشدد ترامب تجاه إيران قال (بنك أوف أميركا ميريل لينش)، الجمعة، إنه من المستبعد أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً متشدداً تجاه إيران ينتج عنه أن يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 70 دولاراً للبرميل في 2018 في ظل اتجاهها إلى انتخابات التجديد النصفي.