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رقم الخبر: 225987 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
بنك أميركي: من المستبعد أن يتشدد ترامب تجاه إيران

بنك أميركي: من المستبعد أن يتشدد ترامب تجاه إيران

قال (بنك أوف أميركا ميريل لينش)، الجمعة، إنه من المستبعد أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً متشدداً تجاه إيران ينتج عنه أن يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 70 دولاراً للبرميل في 2018 في ظل اتجاهها إلى انتخابات التجديد النصفي.

وتواجه إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حظراً أميركياً على صادراتها النفطية.

وقال بنك أوف أميركا في مذكرة بحثية: (الإدارة ربما تتطلع إلى فوز سهل بشأن التجارة لإرضاء الأسواق والناخبين على حد سواء قبل نوفمبر). وكان بنك أوف أمريكا قال، في وقت سابق، إن خفض صادرات إيران إلى الصفر سيدفع أسعار النفط للارتفاع 50 دولاراً للبرميل، إذا لم يكن بمقدور السعودية وهي أكبر منتج في أوبك الاستمرار في الإنتاج.

 
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