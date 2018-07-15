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رقم الخبر: 225986 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
وزير الكهرباء العراقي يبحث في طهران إعادة تشغيل خطوط الإستيراد

وزير الكهرباء العراقي يبحث في طهران إعادة تشغيل خطوط الإستيراد

وصل وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي، الجمعة، الى العاصمة الإيرانية طهران لبحث إعادة خطوط استيراد الطاقة الكهربائية الى الخدمة مع المسؤولين الإيرانيين.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية: إن وفداً وزارياً برئاسة الوزير قاسم الفهداوي وصل الى العاصمة الإيرانية طهران لبحث إعادة خطوط استيراد الطاقة الكهربائية الى الخدمة. وأضافت: ان الوفد سيعقد عدداً من اللقاءات عالية المستوى مع المسؤولين الحكوميين الإيرانيين بشكل عام، ومسؤولي وزارة الطاقة الإيرانية على وجه الخصوص، لبحث إعادة خطوط استيراد الطاقة الكهربائية من الجمهورية الاسلامية الى العمل، بعد أن توقفت منذ ما يقارب الأربعة أسابيع، لأسباب تخص تحويل المبالغ المستحقة، فضلاً عن أسباب فنية أخرى.

وتابعت: ان الوفد يسعى الى حل المسائل المتعلقة بأسباب توقف هذه الخطوط الأربعة، التي تجهز منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بما يقارب (١٢٠٠) ميغاواط، وهي كلاً من: (خرمشهر - بصرة) (٤٠٠ ك.ف)، و(كرخة - عمارة) (٤٠٠ ك.ف)، و(كرمانشاه - ديالى) (٤٠٠ ك.ف)، و(سربل ذهاب - خانقين) (١٣٢ ك.ف).

وسيسهم إعادة هذه الخطوط الى العمل بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة والعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

 
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