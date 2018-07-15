قال السفير الطاجيكي لدى طهران نعمت الله امامزادة: إن أكثر من 160 وثيقة تعاون ثنائية جرى توقيعها بين جمهورية طاجيكستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفذ حالياً.

وصرح السفير إمامزادة، مساء الجمعة، في مقابلة خاصة مع (إرنا): ان هذا الحجم من الاتفاقيات يؤكد مستوى عال من العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين. وأضاف: نحن على استعداد لإبرام مذكرة تعاون في المجالات التي توجد فيها حاجة كبيرة للتبادل الاقتصادي. وتابع: العقود المبرمة في السنوات القليلة الماضية بين طاجيكستان وإيران تشمل جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والثقافية.

وقال سفير طاجيكستان في طهران: خلال رحلة استغرقت يومين الى محافظة همدان، قابلت المحافظ ورئيس البلدية والنشطاء الاقتصاديين في أربع محافظات .وأضاف: ان جميع القدرات والإمكانيات اللازمة لتنمية التعاون الثنائي تم توضيحها في هذه الاجتماعات لزيادة التعاون بين إيران وطاجيكستان. وصرح السفير الطاجيكي إن الاجتماع مع رجال الأعمال في همدان، كان خطوة إيجابية إلى الأمام لتعزيز أهداف المحافظة. وأضاف: انه في هذا البرنامج، سيطلع السفراء المشاركين في حدث (همدان 2018) على قدرات المحافظة في مختلف المجالات.

يشار إلى أنه تم اختيار همدان كعاصمة للسياحة في القارة الآسيوية في عام 2018، وفي هذا الاطار استضافت العديد من السفراء وعشرات المندوبين الأجانب يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي.