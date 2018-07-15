أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7ر3 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2018.

وأوضح سيف، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان جميع القطاعات سجلت قيمة مضافة إيجابية في الفترة المذكورة، وتم تحقيق نمو إستثماري بنسبة 4ر1 بالمئة، مؤكداً انه منذ أكثر من سنتين هبط معدل التضخم لرقم أحادي، وواصل وتيرة الاستمرار النسبي وسجل 4ر9 بالمئة في شهر (خرداد) الايراني المنتهي 20 يونيو/ حزيران 2018. وأشار الى أن قطاع الإسكان خرج من الركود، فيما تحسنت انشطة القطاع الخاص بهذا المجال.

وبيّن سيف أن معدل سعر الصرف إزداد 11 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2018، وارتفع بوتيرة أسرع في مطلع السنة المالية الجارية، وذلك بسبب خرق الحكومة الأميركية للإتفاق النووي وتقلبات السوق والتوقعات السلبية بهذا الجانب.