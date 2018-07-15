  • الأحد ٢ ذی قعده ١٤٣٩
  • الأحد , يوليو 15, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 225983 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 17:38 الاقسام: اقتصاد  
إيران حققت نمواً إقتصادياً بنسبة 3ر7% العام الماضي

إيران حققت نمواً إقتصادياً بنسبة 3ر7% العام الماضي

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7ر3 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2018.

وأوضح سيف، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان جميع القطاعات سجلت قيمة مضافة إيجابية في الفترة المذكورة، وتم تحقيق نمو إستثماري بنسبة 4ر1 بالمئة، مؤكداً انه منذ أكثر من سنتين هبط معدل التضخم لرقم أحادي، وواصل وتيرة الاستمرار النسبي وسجل 4ر9 بالمئة في شهر (خرداد) الايراني المنتهي 20 يونيو/ حزيران 2018. وأشار الى أن قطاع الإسكان خرج من الركود، فيما تحسنت انشطة القطاع الخاص بهذا المجال.

وبيّن سيف أن معدل سعر الصرف إزداد 11 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2018، وارتفع بوتيرة أسرع في مطلع السنة المالية الجارية، وذلك بسبب خرق الحكومة الأميركية للإتفاق النووي وتقلبات السوق والتوقعات السلبية بهذا الجانب.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/0002 sec