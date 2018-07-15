وبعث وزير المالية الهندي، بيوش جويال، كتاباً للبنك المركزي الهندي جاء فيه أنه لا يوجد اعتراض على تأسيس فرع في مومباي للبنك الخاص الايراني، قبل بدء سريان الحظر الأميركي في 6 أغسطس/ آب. وعلى الرغم من أن هذه الموافقة تصدر قبل عدة أسابيع من بدء المرحلة الأولى من إجراءات الحظر؛ ولكن هذا الطلب قدمه الجانب الإيراني قبل سنوات للحكومة الهندية.

وحتى قبل ذلك، دعا اتحاد المصدرين الهندي، البنك المركزي للموافقة على طلب البنك الإيراني وبنوك أخرى بما فيها مصرفي (بارسيان) و(سرماية) لتسهيل التبادلات الثنائية بين البلدين؛ ولكن البنك المركزي الهندي بالرغم من طلب رئاسة الوزراء، رفض قبول هذا الطلب تحت ضغوط خارجية، ولا سيما من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وقال مسؤول بوزارة المالية للصحيفة: إنه قبل أن يعلن البنك المركزي الهندي الموافقة على إطلاق البنك وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً آخر في البلاد، يجب دراسة الأمر في المجلس الأعلى الذي يضم كبار المسؤولين من وزارة المالية والتجارة والشؤون الخارجية والدولة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة هندية أن واشنطن تمارس ضغوطاً على نيودلهي لوقف استيراد النفط من إيران، كما أعلنت عن زيارة سيقوم بها نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى الهند الأسبوع المقبل، للتوصل إلى حلول للتعامل مع العقوبات الأمريكية.

وذكرت صحيفة (تايمز أو اينديا)، أمس السبت، ان عراقجي سيجتمع مع كبار المسؤولين الهنود في نيودلهي. وأفادت بأن زيارة عراقجي إلى الهند مهمة، لأنه أحد الشخصيات الرئيسية في مفاوضات الإتفاق النووي الإيراني.

زيارة عراقجي إلى الهند تأتي بعد أسبوع من تهديد الدبلوماسي الإيراني الرفيع المستوى بإمكانية قيام إيران بالرد إذا تم تخفيض واردات الهند من النفط الإيراني. وانخفضت واردات الهند من النفط الإيراني بنسبة 5ر19% في يونيو. هذا الانخفاض بالإضافة إلى العرض الإيراني للنقل المجاني والزيادة في الوقت اللازم لدفع مستحقات النفط إلى 60 يوماً، زادت هذه المقترحات من شراء الهند للنفط الإيراني.