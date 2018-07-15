بوتين يسلم راية بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم لأمير قطر غدا الأحد قال مسؤول في الكرملين يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سيحضرون مراسم تسليم راية البطولة المقبلة لكأس العالم لكرة القدم لقطر يوم الأحد.