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رقم الخبر: 225980 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 17:33 الاقسام: رياضة  
بوتين يسلم راية بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم لأمير قطر غدا الأحد

بوتين يسلم راية بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم لأمير قطر غدا الأحد

قال مسؤول في الكرملين يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سيحضرون مراسم تسليم راية البطولة المقبلة لكأس العالم لكرة القدم لقطر يوم الأحد.

وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين لشؤون السياسة الخارجية للصحفيين إنه من المتوقع أيضا أن يناقش بوتين مع أمير قطر الوضع في الشرق الأوسط في اجتماع منفصل في اليوم نفسه.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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