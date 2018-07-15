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رقم الخبر: 225979 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 17:06 الاقسام: محليات  
رئيس الجمهورية: نأمل من خلال الجهود المشتركة مواجهة تفرد بعض الدول
في برقيته الى نظيره الفرنسي

رئيس الجمهورية: نأمل من خلال الجهود المشتركة مواجهة تفرد بعض الدول

* نأمل بان تشهد العلاقات الثنائية العريقة بين ايران وفرنسا وتيرة متنامية ومزيدا من التطوير
أعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، في برقيته الى نظيره الفرنسي، عن أمله بمواجهة تفرد بعض الدول من خلال الجهود المشتركة بين ايران وفرنسا.
وفي برقيته الى نظيره الفرنسي، قدم الشيخ حسن روحاني التهنئة الى امانويل ماكرون بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا، وأعرب عن امله بأن تشهد العلاقات الثنائية العريقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا وتيرة متنامية ومزيدا من التطوير من خلال استخدام الطاقات والفرص المتاحة واعتماد الرؤى المشتركة.
كما أعرب روحاني في برقيته الى ماكرون، عن امله بمواجهة التفرد الذي تنتهجه بعض الدول، وذلك من خلال الجهود المشتركة وتعزيز التعددية.
وتمنى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، السلامة والنجاح لنظيره الفرنسي، والسعادة لشعب فرنسا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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