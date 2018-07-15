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رقم الخبر: 225978 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 17:01 الاقسام: محليات  
استراتيجية ايران تتمثل في إقرار علاقات الصداقة مع كل الدول
رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الاوكرانية:

استراتيجية ايران تتمثل في إقرار علاقات الصداقة مع كل الدول

أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الاوكرانية، أن استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في إقرار العلاقات الودية مع كل الدول بعيدا عن الصراعات السياسية والدولية.
ولدى لقائه وأعضاء الوفد المرافق له خلال زيارته الى اوكرانيا، مع كازاتشنكو، رئيس مجموعة الصداقة الاوكرانية الايرانية، اعتبر سلمان خدادادي تشكيل مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين بأنه يشير الى توفر الرغبة والارادة لتعزيز العلاقات الودية الثنائية ورفع العقبات الموجودة امام التعاون بين الجانبين.
وبيّن ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في إقرار العلاقات الودية مع جميع الدول بعيدا عن الصرعات السياسية والدولية، وقال: اذا بُنيت العلاقات على أساس التعاون الاقتصادي الفاعل، فإنها ستترك اثرا ايجابيا في تعزيز العلاقات السياسية.. وان العلاقات الايرانية الاوكرانية ليست مستثناة من هذا الامر.
وفي جانب آخر من حديثه، أكد خداداي ان نواب البرلمانيين يولون اهتماما في اتخاذ القرارات وتنمية التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والطاقة.
من جانبه، أشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاوكرانية الايرانية الى التطورات الدولية والاقليمية، مؤكدا ضرورة بذل الجهود من اجل التوصل الى حل منطقي لصيانة مصالع الشعبين.
وأعرب كازاتشنكو عن ارتياحه لزيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الاوكرانية الى كييف، ووصف المحادثات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بالايجابية والبناءة، معربا عن امله بأن تشهد وتيرة التعاون بين البلدين مزيدا من التطوير والتنمية في ظل الاستفادة من الطاقات والامكانات البرلمانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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