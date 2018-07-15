|رقم الخبر: 225977
|تاريخ النشر: تموز 14, 2018
|الوقت: 17:08
|الاقسام: دوليات
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مزيد من العنف في نيكاراغوا بعد إضراب عام
اندلعت اشتباكات عنيفة في نيكاراغوا ليل الجمعة في كنيسة بالعاصمة ماناجوا حيث أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة وسط اضطرابات تشهدها البلاد منذ أشهر بين قوات موالية للحكومة ومحتجين أدت إلى سقوط نحو 300 قتيل.
والاشتباكات بين القوات التي تدعم الرئيس دانييل أورتيجا ومتظاهرين يطالبون باستقالته هي أدمى احتجاجات في نيكاراغوا منذ انتهاء حربها الأهلية عام 1990. وقال باولو أبراو المسؤول في لجنة الأمريكتين لحقوق الإنسان على تويتر إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في كنيسة ديفاين ميرسي الكاثوليكية في ماناجوا.
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