مزيد من العنف في نيكاراغوا بعد إضراب عام اندلعت اشتباكات عنيفة في نيكاراغوا ليل الجمعة في كنيسة بالعاصمة ماناجوا حيث أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة وسط اضطرابات تشهدها البلاد منذ أشهر بين قوات موالية للحكومة ومحتجين أدت إلى سقوط نحو 300 قتيل.