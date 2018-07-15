  • الأحد ٢ ذی قعده ١٤٣٩
  • الأحد , يوليو 15, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 225977 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 17:08 الاقسام: دوليات  
مزيد من العنف في نيكاراغوا بعد إضراب عام

مزيد من العنف في نيكاراغوا بعد إضراب عام

اندلعت اشتباكات عنيفة في نيكاراغوا ليل الجمعة في كنيسة بالعاصمة ماناجوا حيث أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة وسط اضطرابات تشهدها البلاد منذ أشهر بين قوات موالية للحكومة ومحتجين أدت إلى سقوط نحو 300 قتيل.

والاشتباكات بين القوات التي تدعم الرئيس دانييل أورتيجا ومتظاهرين يطالبون باستقالته هي أدمى احتجاجات في نيكاراغوا منذ انتهاء حربها الأهلية عام 1990. وقال باولو أبراو المسؤول في لجنة الأمريكتين لحقوق الإنسان على تويتر إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في كنيسة ديفاين ميرسي الكاثوليكية في ماناجوا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/9564 sec