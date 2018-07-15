تفجير يودي بحياة 11 شرطيا جنوب أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني يوم السبت أن أحد أفراد الشرطة على الأقل لقي حتفه وأصيب 11 آخرون إثر قيام انتحاري بتفجير سيارة ممتلئة بالمتفجرات في مدينة "لشكر كاه" بإقليم "هلمند" الواقع جنوبي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عمر زواك" قوله ان الانفجار استهدف مركزا للشرطة بالمدينة، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير.