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رقم الخبر: 225975 تاريخ النشر: تموز 14, 2018 الوقت: 17:07 الاقسام: دوليات  
جنرال أوكراني يكشف عن وضع الدفاعات الجوية المنهك ببلاده
النائبة الأوكرانية سافتشينكو تعلن إضرابا عن الطعام

جنرال أوكراني يكشف عن وضع الدفاعات الجوية المنهك ببلاده

وصف جنرال أوكراني، وضع الدفاعات الجوية في بلاده بالمخزي والمحزن، لأن معظم الصواريخ المضادة للطائرات يتم إنتاجها في روسيا، فيما يجري سحب البقية الباقية من هذه الصواريخ من الخدمة.

وكتب جنرال الاحتياط في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري أومانيتس، في مدونته على بوابة "Обозреватель" يقول: إن الدفاع الجوي الأوكراني لديه إمكانية محدودة جدا اليوم، تتمثل في المقام الأول، بامتلاكه أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك M1"

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الإنتاج الكلي للصواريخ المضادة للطائرات والقاعدة العلمية لذلك موجود في روسيا وحدها، وسلطات كييف ليست في عجلة من أمرها لإصلاح حتى المجمعات الصاروخية الحالية الموضوعة في الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل في البارود والصواريخ. على وجه الخصوص، يجري تصنيع الصواريخ لمنظومات S-300 في روسيا، فيما تم إخراج منظومات الصواريخ من طراز S-125 من التسلح حتى في أوكرانيا. ولا توجد ذخيرة لمجمعات S-200 في البلاد.

ولخص الجنرال أومانيتس الوضع بالقول: "أما بالنسبة للصواريخ المضادة للجو، فنحن نستخدم البقايا القديمة منها، التي تم تركها في قواعد ومستودعات الاتحاد السوفيتي".

من جانب آخر أعلنت النائبة الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى، وذلك بعد قرار محكمة في كييف بتمديد اعتقالها لغاية سبتمبر المقبل.

وكتبت سافتشينكو، يوم السبت، على صفحتها في فيسبوك: "احتجاجا على تعسف القضاء والمدعين العامين تعلن ناديجدا سافتشينكو إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى".

وجاء في قرار المحكمة التي نشرته في شبكات التواصل الاجتماعي أن فترة اعتقالها تمدد لغاية الـ10 من سبتمبر المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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