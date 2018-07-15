أصدرت قمة هلسنكي بيانا أفادت فيه أن القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي ستبدأ يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي (10.15 بتوقيت غرينيتش)، وسيستمر الاجتماع لمدة ثلاثة ساعات، مع عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وجاء في بيان القمة "هلسنكي 2018" يوم السبت: "سيبدأ اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في تمام الساعة 13:15، ويبدأ الاجتماع بين بوتين والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في الساعة 16.30".

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد 16 تموز/يوليو بمدينة هلسنكي الفنلندية.

وينوي قادة البلدين بحث أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

في سياق آخر أعلنت كوريا الجنوبية أنها أرسلت مقاتلات عسكرية لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين دخلتا منطقة الدفاع الجوي الجنوبية 4 مرات طوال يوم الجمعة.

وحسب ما نقله موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإن الطائرتين الروسيتين، يعتقد أنهما قاذفتين للقنابل، أمضتا أكثر من 3 ساعات في إحدى مناطق الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.

ورفض كل المسؤولين في وزارة الدفاع الكورية إعطاء تفاصيل بشأن عدد الطائرات العسكرية الكورية الجنوبية، التي تم إرسالها للقيام بمهمة الاعتراض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن طائرتين روسيتين من طراز (TU-95) رافقتهما مقاتلات من طراز (Su-35)، حلقتا فوق المياه الدولية لبحر اليابان والبحر الأصفر والجزء الشرقي من المحيط الهادئ.

كما ذكر الجيش الروسي أن مقاتلات كورية من طراز (F-15) و (F-16)، إلى جانب طائرات حربية يابانية من طراز (F-2A)، رافقت الطائرات الروسية "في بعض مراحل الرحلة".