أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبا في بريطانيا بسبب سلوكه "غير اللائق" أثناء لقائه بالملكة إليزابيث أمس الجمعة، حيث خرق القواعد الملكية ثلاث مرات محققا بذلك تنبؤات سابقة بإحراجه للعائلة المالكة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم تكن البداية موفقة عندما اضطرت الملكة البالغة من العمر 92 عاما للانتظار بحديقة قصر ويندسور وفي حرارة الصيف اللاهبة نحو ربع ساعة قبل أن يصل ترامب وزوجته ميلانيا، حيث رصد المصورون الملكة تنظر إلى ساعة يدها.

وعند وصول الزوجين، خرق ترامب التقاليد مرة أخرى برفضه الانحناء للملكة، وبدلاً من ذلك صافحها بقوة، بينما اكتفت السيدة الأولى بمصافحة هادئة.

وقالت الصحيفة إن الغلطة الكبرى جاءت عندما دُعي ترامب للانضمام إلى الملكة لتفقد حرس الشرف، فأدار ظهره للملكة وسار أمامها، الأمر الذي يعد خرقًا خطيرًا للبروتوكول الملكي العريق.

وسرعان ما تلقف البريطانيون صور وفيديوهات هذه "الزلات" ونشروها بكثافة على وسائل التواصل، وأمطروا الضيف بانتقادات لاذعة على ما أبداه من "وقاحة وعدم احترام".

ولم يكن ترامب بحاجة لهذه "الأخطاء" الثلاثة كي يتلقى النقد، حيث كشف استطلاع رأي لمعهد "يوغوف" نشرت نتائجه الخميس أن 49% من البريطانيين يرون أنه لا يجدر بالملكة استقبال ترامب.

والعام الماضي، وقع حوالي 1.9 مليون شخص عريضة لمنع ترامب من زيارة بريطانيا "لأن ذلك سيتسبب بالإحراج لجلالة الملكة".

ومنذ اعتلائها العرش عام 1952، استقبلت الملكة إليزابيث جميع الرؤساء الأميركيين باستثناء ليندون جونسون، وقد وصف ترامب الملكة في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" بأنها "امرأة لا تصدق"، وقال "على مدى سنوات، مثلت بلادها ولم ترتكب خطأ فعليا".

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة: إن الرئيس دونالد ترامب يريد تعزيز وتحسين العلاقات مع المكسيك بعد العثرات التي واجهتها.

وقال مارسيلو إبرارد مساعد الرئيس المكسيكي إن لوبيز أوبرادور سلم بدوره بومبيو رسالة إلى ترامب تتضمن خططه لإعادة ضبط العلاقات والتركيز على التجارة والهجرة والتنمية والأمن. ووصف إبرارد المباحثات بأنها كانت صريحة وودية ومحترمة.

وقال بومبيو إن زيارته هو والمسؤولون الأمريكيون الكبار الآخرون تهدف إلى توضيح ”الأهمية الكبيرة“ التي يوليها ترامب للعلاقات الثنائية التي شابها التوتر بشكل متزايد.

وأثار ترامب غضب المكسيك بمطالبته لها بتمويل جدار حدودي وتصريحاته بأنها لم تفعل شيئا لإبطاء الهجرة غير الشرعية. ويدفع ترامب أيضا من أجل تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(نافتا) لصالح الولايات المتحدة.