دان المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي الهجوم الارهابي الذي وقع الجمعة في ولایة بلوجستان الباكستانیة، معربا عن مواساته مع باكستان حكومة وشعبا لاسيما اسر ضحایا الحادث.

ولقي أكثر من 70 شخصاً مصرعهم وجرح 128 آخرون عصر الجمعة في انفجار حدث خلال تجمع انتخابي في مدینة مستونغ بولایة بلوجستان الباكستانیة.

وفي هذا الهجوم الارهابي الذي استهدف تجمعا انتخابیا لحزب 'عوامي بلوجستان' في مدینة مستونغ اصیب زعیم الحزب نواب زادة سراج ریساني، الا انه فارق الحیاة بسبب جراحه البالغة.

وجاء هذا الهجوم الارهابي في مستونغ بعد ساعات من الهجوم الارهابي الذي وقع صباح الجمعة في مدینة بنو الواقعة في إقلیم 'خیبر باختونخوا' غربي باكستان، على بعد 50 مترا من مكان التجمع لدعم زعیم التحالف اكرم خان دراني الذي سیشارك في الانتخابات البرلمانیة في البلاد المقرر إجراؤها في 25 یولیو/ تموز.