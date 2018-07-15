قال وزير الصحة الايراني حسن هاشمي اليوم السبت: لايجب أن نترك المجتمع والمدراء يعشيون في أجواء تسودها الغفلة والتفاؤل المبالغ فيه لأنّ الجهة المعادية قد حسمت أمرها تجاهنا وتريد دون أية رحمة فرض أكبر حظر مالي شهده التاريخ ضدنا.

وخلال كلمة له في مؤتمر رؤساء جامعات البلاد الطبية أضاف هاشمي بأنّ علينا جميعاً التعلم من الماضي وعدم القيام بمبادرات غير ناضجة والإكتفاء بالإحصائيات الكمية واصفاً القطاع الصحي بأنه من أكثر القطاعات تقدماً في ايران.

هذا ولفت الوزير الى مسؤولية الوزارة والمدراء في التصدي للتحدي المتمثل في الحظر المفروض على البلاد من جانب بعض القوى العالمية التي تحاول إقحام إدارة البلاد في مأزق وتحاول زيادة آلام ومتاعب الشعب.

وأكّد الوزير بأنّ البلاد ستواجه أيّاماً صعبة وعلى الجميع أن يكون جاهزاً كل الجهوزية وقال: إننا في وزارة الصحة يجب أن نتخلى عن المجاملات ونعمل كفريق واحد ونقاوم بكل ما اُوتينا من قوة.

وطالب الوزير البنك المركزي ببذل كل مساعيه لتوفير العملة الصعبة التي تحتاج اليها شركات الأدوية والأجهزة الطبية نظراً لأهمية الدواء والأجهزة العلاجية مقارنة بالسلع الاُخرى.

ودعا الوزير جميع القطاعات العاملة في المجال الصحي على مستوى البلاد الى العمل المنسجم في ظلّ الظروف التي ستواجهها البلاد بسبب الحظر المفروض مشيداً بدور المؤسسات الطبية والعلاجية والصحية في ايران لما قامت به من دور بناء وفاعل سواء قبل أو بعد انتصار الثورة وتضحياتها.

ورأى هاشمي بأنّ إتحاد وتعاون قيادات البلاد وكبار المسؤولين والحكومة ومجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية لبعضها البعض، هما السبيلان الى خفض تكاليف وتداعيات الحظر الذي يسعى ترامب الى فرضه على الشعب الايراني والذي لا يفرق فيه بين رضيع أو كبير في السن أو شاب.

وأكّد وزير الصحة على أنّ هذه الفترة الصعبة ستمرّ وسنتخطاها حسب ما صرّح به سماحة قائد الثورة الاسلامية وقال: إنّ ما يحصل الآن هو نفس ما شهدناه في المؤامرات السابقة التي حيكت ضد البلاد والتي خرجنا منها بأمان لتبق هذه الشجرة الطيبة شامخة كما كانت.