قال نائب المدعي العام'عبدالصمد خرم آبادي' ان 30 مليون و 100 الف ايراني يستخدمون برنامج كاسر بروكسي هاتغرام والتلغرام الذهبي لفتح تطبيق التلغرام.

وافادت ارنا اليوم السبت ان 'خرم آبادي' ذكر في صفحته الخاصة على تطبيق سروش ان نشاط برنامج كاسر بروكسي الهاتغرام والتلغرام الذهبي التابع لوزارة الاتصالات هو مغاير لما تم التصويت عليه في اللجنة العليا للفضاء المجازي 'تنطيم عمل التطبيقات الاجتماعية' والذي ينص على استخدام التطبيقات المحلية للحيلولة دون وصول الاجانب الى معلومات البلد.

وقال ايضا ان استخدام برامج كاسر بروكسي الهاتغرام والتلغرام الذهبي يتيح الفرصة للأجانب الوصول الى الكم الهائل من معلومات البلد مؤكدا على قطع الارتباط ما بين كاسري الهاتغرام والتلغرام الذهبي مع التطبيق الاجتماعي التلغرام والسعي للترويج واستخدام التطبيقات الاجتماعية المحلية.