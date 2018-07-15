أعلن المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور، عن إشكاليات المجلس على مشروعي قانوني باليرمو واصلاح قانون مكافحة غسيل الأموال، قائلاً إن الإشكاليات على مشاريع القوانين لازالت باقية.

واضاف عباس علي كدخدائي اليوم السبت في مؤتمر صحفي حول متابعة مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام لمشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) مضيفاً أن مشروع القانون هو واحد من القوانين الأربعة المرتبطة بـ FATF.

وأضاف أن مجلس صيانة الدستور أثار في البداية اعتراضات على ترجمة مشروع القانون وأرسله إلى البرلمان، وبعد الإصلاحات في البرلمان، اشكل المجلس مرة أخرى على المادة 3 من مشروع القانون، واعتبر المادة 4 منه منافية للشرع.

وقال كدخدائي، ان مجلس صيانة الدستور أثار اشكاليتين على مشروع قانون باليرمو، احداهما مخالفته للخطوط العريضة للنظام وايضاً مع السياسات الأمنية، موضحا إن اشكاليات مجمع تشخيص مصلحة النظام ارسلت الى البرلمان.

وأضاف أن مشروع قانون تعديل قانون مكافحة غسل الأموال هو أيضا واحد من القوانين الأربعة ما يسمى FATF، الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي سابقا.

وقال إن اعضاء مجلس صيانة الدستور بالإضافة إلى العديد من الاعتراضات على مواد وأحكام هذا القانون، فيما يتعلق بإختصاص القانون أصروا على ان مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال يجب أن يكون من خلال رئيس السلطة القضائية، ومع ذلك، فقد أعلنوا عن وجود اشكاليات اساسية في مشروع القانون.