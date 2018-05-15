شن سلاح الجو الليبي غارات جوية مكثفة على مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة، ما أدى لتدمير مخازن الأسلحة وتدمير بعض الآليات العسكرية التي تتبع التنظيمات المتطرفة بجوار مصنع المكرونة في درنة.

وقال مصدر عسكري ليبي في تصريحات الثلاثاء، إن قوات الجيش الليبي قامت بعملية عسكرية شاملة من 5 محاور للقضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأكد المصدر الليبي، أن قوات الجيش الليبي أحرزت تقدما ملحوظا في عدة محاور عسكرية بالمدينة، مشيرا إلى أن القوات تتقدم بخطى ثابتة وتسيطر على مواقع جديدة في مدينة درنة.

كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أطلق عملية عسكرية شاملة للقضاء على الجماعات الإرهابية في مدينة درنة، وتحرير المدينة من قبضة المتطرفين.