قام رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، بجولة في العاصمة بمنطقة تيقصراين التابعة لبلدية بئر خادم، حيث زار المسجد الأعظم للوقوف على مدى تقدم أعمال الإنشاءات به، كما أشرف على تدشين المقر الجديد "للزاوية البلقايدية" المتواجدة بتقصراين ببلدية بئر خادم.

وفي ثاني ظهور له منذ بداية العام الجاري

وتعد تلك هي ثاني جولة ميدانية يقوم بها بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة بعد الجولة التي قام بها في 9 أبريل الماضي، وخصصها لتدشين مسجد كتشاوة ببلدية القصبة وتدشين توسعة خط المترو الرابط بين ساحة الشهداء وبلدية جسر قسنطينة.

وقال موقع الشروق اليومي، إن مسار جولة الرئيس من مقر إقامته إلى موقع بناء المسجد الأعظم، شهد حضورا مكثفا لرجال الشرطة لتأمين الموكب الرئاسي والمواقع التي سيتفقدها خلال الزيارة.