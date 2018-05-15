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رقم الخبر: 219970 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 20:06 الاقسام: عربيات  
بري: اتفقتُ والرئيس عون على انتخابات رئاسة المجلس وهيئة مكتبه
وجلسة أخيرة لمجلس الوزراء اللبناني

بري: اتفقتُ والرئيس عون على انتخابات رئاسة المجلس وهيئة مكتبه

وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءه برئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون بـ"الجلسة الأكثر من ممتازة"، موضحًا أنهما اتفقا على انتخابات رئاسة المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس، وقال "كان هناك تطابق في وجهات النظر بيننا".

الرئيس بري أكد أن لا صفحة جديدة مع الرئيس عون بل صفحة متجددة دائمًا، مشيرًا إلى أنه يعقد لقاءات مع كل شرائح المجتمع ووزير الخارجية جبران باسيل بينهم.

وأوضح أنه لم يتمّ استعراض أية أسماء لمرشّحين لتولّي الحقائب الوزارية.

كما عقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا الثلاثاء، جلسة يفترض أن تكون الأخيرة قبل أن تصبح الحكومة مستقيلة مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبداية ولاية المجلس المنتخب في 21 من الجاري، الّا اذا قرر المجتمعون استكمال جدول الأعمال الطويل والذي يتضمن بنودًا دسمة، في جلسة أخرى تُعقد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب وصيرورة حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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