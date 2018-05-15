احتشد مئات الأردنيين في الساحة المقابلة للسفارة الأميركية بالعاصمة عمّان، احتجاجا على افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

وهتف المشاركون ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضد الاحتلال الإسرائيلي وشجبوا التقصير العربي تجاه القدس.

وتمت الوقفة الجماهيرية بدعوة من الحركة الإسلامية، وتزامنت معها دعوات من قبل الحركات اليسارية والقومية التي دعت أيضا إلى الاحتشاد أمام السفارة في منطقة عبدون.

وافتتحت الولايات المتحدة الاثنين رسميا المقر الجديد لسفارتها في" إسرائيل" بعد نقلها من تل أبيب إلى حي أرنونا بالشق الغربي لمدينة القدس المحتلة، وسط إصرار أميركي وابتهاج إسرائيلي وغضب فلسطيني.

واعتبر الإعلامي عمر عياصرة في كلمته للمحتشدين أن "أي تنازل عن القدس يعد تنازلا عن عمان وعن القاهرة وعن بغداد ودمشق وغيرها".

أما النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي فاعتبر أن ما يجري في القدس وغزة "يؤكد ضعف وتقاعس المجتمع الدولي والشرعية الدولية أمام حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية".

وطالب العرموطي بإغلاق السفارة الأميركية وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الإدارة الأميركية باعتبارها راعية للإرهاب الإسرائيلي حسبما افاد موقع الجزيرة.