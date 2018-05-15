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رقم الخبر: 219968 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
مصر.. اعتقال عشرات المحتجين على ارتفاع اسعار تذاكر المترو
بعد عامين.. تشييع جثامين 20 مصريا ذبحوا في ليبيا

مصر.. اعتقال عشرات المحتجين على ارتفاع اسعار تذاكر المترو

اعتقلت قوات الامن المصرية 20 شخصا لمشاركتهم في احتجاجات شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق في مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت الاثنين بحبس 20 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات في دورهم في احتجاجات شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مطلع الأسبوع الحالي بعدما رفعت الحكومة أسعار التذاكر.

ووقعت احتجاجات نادرة في محطات للمترو في القاهرة يوم السبت بعدما ارتفعت أسعار تذاكر المترو، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات، في الوقت الذي تقلص فيه الحكومة الانفاق وتنفذ إجراءات لتحقيق إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.

وعززت السلطات الوجود الأمني حول محطات المترو للحيلولة دون وقوع مزيد من الاحتجاجات.

من جانب آخر أقامت كنيسة في صعيد مصر، الثلاثاء، قداسا وصلاة على أرواح 20 مسيحيا مصريا قتلوا في ليبيا عام 2015 على يد تنظيم داعش.

وجاء افتتاح كنيسة شهداء الوطن، التي ستشيع منها جنازات الضحايا، تخليدا لأسمائهم في قرية العورة في المنيا حيث ينحدرون.

ووصلت جثامين الضحايا، الاثنين، إلى مطار القاهرة الدولي حيث أدى البابا تواضروس رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في مصر الصلاة عليهم.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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