أخلت السلطات البحرينية الاثنين في 14 أيار/ مايو 2018 سبيل المعتقلة طيبة درويش وذلك بعد قضائها حكما بالسجن 3 سنوات بتهمة مساعدة المحتجين.

وكان العشرات من النساء في استقبال درويش في المالكية جنوب غرب العاصمة المنامة.

واعتقلت درويش في أيار/ مايو 2015 بعد أن اتهمتها السلطات بإيواء محتجين في منزلها في المالكية.

إلى ذلك قال موقع 21stcenturywire إن السفير البريطاني السابق في البحرين بيتر فورد (من 1999 إلى 2002)، استقال من مركزه كمستشار للعائلة المالكة في البحرين، اعتراضاً على دعم البحرين الجديد للكيان الصهيوني بشأن ما حصل مؤخراً في الجولان.

وكان وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد قد نشر تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً إنه "طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة، واستباحت الدول بقوّاتها وصواريخها، إنه يحق لأية دولة في المنطقة ومنها" إسرائيل" أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر".

وصرّح فورد للموقع، معتبراً أن الموقف البحريني هو "الخطوة الأخيرة في المسار المتدنّي الذي تتخذه البحرين مؤخراً، مبتعدة نفسها عن الدعم القوي السابق للحقوق العربية والفلسطينية، وأن تبادل إطلاق النار بدأ من قبل" إسرائيل" وليس من قبل إيران، في محاولة لإثارة رد فعل إيراني في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الاتفاق النووي الإيراني".

وتابع فورد "أجد الموقف البحريني أكثر صعوبة للفهم، وهو الآتي بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المقدسة، ما سيشّجع" إسرائيل" بشكل واضح على المواجهة".

ورأى فورد أن الدعم البحريني لـ" إسرائيل" مبنيّ على كذبة، لأن" إسرائيل" لم تتعرّض للهجوم من قبل إيران أو سوريا أو أي أحد آخر قبل هجماتها المخطط لها بشكل واضحة، والهادفة لاستفزاز سوريا وإيران بعد قرار ترامب بإخراج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، على حدّ تعبير الدبلوماسي البريطاني السابق.

هذا وأصدرت المحكمة الجنائية الرابعة الثلاثاء في البحرين حكما بإسقاط الجنسية عن 115 شخصا بزعم إدانتهم بالإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المحكمة قضت كذلك بالسجن المؤبد على 53 متهما وبالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين وبالسجن 10 سنوات على متهم وبالسجن 7 سنوات على 15 متهما وبالسجن 5 سنوات على 37 متهما وبالسجن 3 سنوات على 6 متهمين، فيما برأت 23 متهما.