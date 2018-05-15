قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، بصاروخ من نوع" بدر1 "الباليستي.

وأوضح مصدر عسكري لــ" المسيرة نت" أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع" بدر 1 "على قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان.

وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه المرصود بدقة عالية.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت، الاثنين، صاروخا باليستياً من طراز" بدر١ "على خزانات توزيع أرامكو بجيزان.

كما أطلقت القوة الصاروخية الاثنين، صاروخا باليستيا من ذات النوع على معسكر الدرب في جيزان.

يأتي ذلك في سياق رد القوات المسلحة اليمنية على الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من ثلاث سنوات.

من جانب آخر سقط عدد من الجنود السعوديين بين قتيل وجريح أثناء صدّ زحف لهم على مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير السعودية، فيما شنّ التحالف السعودي غارات مكثفة على هذه المنطقة وسط احتدام المعارك بين الطرفين.

كما قصف الجيش واللجان مواقع عسكرية سعودية في جيزان ونجران، كما دمروا آلية للتحالف في صحراء البقع.

وأفاد مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم مساء الاثنين باتجاه جبل الشعير الحدودي، قبالة منفذ عَلْبْ بعسير السعودية، مشيراً إلى إسناد طائرات التحالف لزحف قواتها على الأرض بـ 17 غارة جوية، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف من دون إحراز أي تقدم ميداني.

وتواصلت عمليات الجيش واللجان الشعبية في جبهة ما وراء الحدود اليمنية السعودية، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بوقوع قصف مدفعي وصاروخي للجيش واللجان استهدف تجمعات قوات هادي والسعودية في بوابة المُوَسَّم في جيزان السعودية، بعد ساعات من إطلاق القوة الصاروخية اليمنية صاروخاً باليستيا من نوع بدر1 استهدف خزانات توزيع شركة "أرامكو" في نفس المنطقة.

في المقابل، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية رصدت صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه جيزان وسقط بمنطقة صحراوية، كما اعترفت وسائل إعلام تابعة للتحالف بمقتل وجرح 3 عناصر من قوّاتها في مواجهات مع الجيش واللجان في جبهات ما وراء الحدود اليمنية السعودية.

وفي نجران السعودية استهدف الجيش واللجان الشعبية بالقصف الصاروخي والمدفعي تجمعات الجيش السعودي في معسكر عاكفة وموقع المنارة، كما دمّر الجيش واللجان آلية عسكرية للتحالف السعودي بعبوة ناسفة في صحراء البُقْع عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية ‎وفق ما افاد به مصدر عسكري يمني.

وفي الداخل اليمني، أفاد مصدر عسكري بمقتل 5 عناصر من قوات هادي في عمليات قنص للجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي بتعز جنوب اليمن، كما أحرق الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي في الساحل الغربي بالمحافظة.

وفي محافظة تعز كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا للعدوان في منطقة الكدحة بمديرية المعافر ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة البيضاء أعطب الجيش واللجان آليتين تابعة لمرتزقة العدوان في جبهة ناطع.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال.

وفي مأرب شمال شرق اليمن، أفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح عدد من قوات هادي في قصف مدفعي للجيش واللجان على تجمعاتهم في منطقة الظهور بمديرية الجِدْعَان بالمحافظة، واستهدف الجيش واللجان بصاروخ من نوع زلزال 2 تجمّعات قوات هادي في مديرية الغيل بمحافظة الجوف المجاورة شمال شرق اليمن، كما قُتل عنصر واحد من قوات هادي في عملية قنص للجيش واللجان في أطراف مديرية نِهْم شمال شرق صنعاء، بالتزامن مع مقتل عنصر آخر في عملية قنص أخرى في منطقة قانية بمديرية ردمان بالبيضاء وسط اليمن.

في المقابل، شنّت طائرات التحالف السعودي 10 غارات جوية على مديريّتي الحالي و بيت الفقيه ومدينة الحديدة غرب اليمن، بالتزامن مع تواصل التحليق المكثّف للطائرات في سماء المحافظة، فيما تتواصل المواجهات بين قوات هادي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة في أطراف مديرية حَيْسْ بالحُدَيْدَة، حيث تستمرّ محاولات قوات هادي للتقدم باتجاه ميناء الحيمة جنوب المحافظة الساحلية.

واستشهد مدنيّان وجُرح اثنان آخران في غارات جوية للتحالف السعودي على مديرية كُتاف بصعدة شمال اليمن.

هذا ودمّر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي شمال صحراء مِيدي الحدودية بحجة غرب اليمن، مع استمرار المواجهات بين الطرفين في المديرية ذاتها وتبادل القصف الصاروخي والمدفعي من دون إحراز أي تقدم لهما.

وشنّ التحالف سلسلة غارات جوية متفرّقة على الحديدة غرب اليمن خلال الساعدة الماضية، كما تستمرّ المعارك في جبهات تعز ومأرب وحجة البيضاء.

من جهة اخرى دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي، الثلاثاء، محطة لتعبئة الغاز بمديرية بني مطر محافظة صنعاء.

وأوضح مراسل" المسيرة" أن طيران العدوان استهدف بغارة محطة للغاز في منطقة القُلاض بمديرية بني مطر ما أدى لتدميرها بالكامل.

يأتي ذلك في سياق الاستهداف الممنهج من قبل طيران العدوان لممتلكات المواطنين والمنشئات الخدمية في مختلف المحافظات.