عقد في العاصمة الكازاخية صباح الثلاثاء، ثاني اجتماع لكبار مندوبي الدول الضامنة الثلاث لعملية أستانة.

وفي هذا الاجتماع تم إعداد مسودة البيان الختامي للاجتماع التاسع لعملية أستانة وتحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بتبادل المعتقلين والبحث عن المفقودين والاجتماع القادم لعملية أستانة.

وعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لوفود الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانة، ايران وروسيا وتركيا، بمشاركة كبير مساعدي الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري، والمندوب الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري مساعد الخارجية الكسندر لافرنتيف، ومساعد الخارجية التركية سدات اونال، بمعية الوفود المرافقة لهم.

كما اكد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني والمبعوث الاممي الى سوريا على استمرار المشاورات لحل الازمة السورية.

وقد اجتمع حسين جابري انصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة ورئيس الوفد الايراني في مفاوضات أستانة حول سوريا، عصر أمس الثلاثاء مع استيفان ديمستورا المبعوث الاممي الخاص في شؤون سوريا، في اطار الاجتماعات الثنائية في الجولة التاسعة لمؤتمر أستانة الدولي، وبحث معه آخر المستجدات في عمليتي أستانة وجنيف وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وخاصة في مجال تشكيل لجنة الدستور.

واشار جابري انصاري الى محادثاته الأخيرة مع كبار المسؤولين السوريين، واكد على ضرورة ايجاد حل توافقي من شأنه كسب ثقة جميع الاطراف.

وشدد الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة استمرار المشاورات من أجل المساعدة على حل الازمة السورية.

من ناحيته التقى كبير مساعدي وزير الخارجية حسين جابري انصاري، الاثنين، في آستانة، مندوب سوريا في الامم المتحدة ورئيس الوفد السوري إلى آستانة بشار الجعفري.

وتبادل الوفدان الايراني والسوري وجهات النظر حول المستجدات السياسية والميدانية في سوريا وجدول اعمال الجولة التاسعة لمفاوضات أستانة حول سوريا.