اعتبر رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية ابوذر ابراهيمي تركمان يوم الثلاثاء، التعاون وتوسيع التعاون مع دول الجوار من المحاور الاستراتيجية للسياسة الايرانية.

وخلال كلمة ألقاها في ندوة «دول الجوار في خطاب السياسة الخارجية لسماحة القائد» وصف ابراهيمي ايران بأنها من الدول التي تمتلك عددا كبيرا من الجيران وأضاف بأنّ أهم فائدة لكثرة دول الجوار تتمثل في زيادة رقعة الحدود الثقافية مقارنة بالحدود الجغرافية.

وأكّد ابراهيمي تركمان على قيام السياسة الاستراتيجية لايران في علاقاتها مع دول الجوار على التآزر وقال: إنّ لايران تاريخاً مفعماً بالأحداث والتطورات مع جيرانها ما جعل الدول المنفكة عن الإتحاد السوفيتي السابق تؤكد اليوم على إيجاد وتمتين علاقاتها مع ايران.

ورأى ابراهيمي تركمان أنّ تطوير العلاقات الثقافية مع دول الجوار من شأنه ان يساعد على احتواء الخلافات السياسية معتبراً العراق مثالاً على هذه الظاهرة حيث لعبت العناصر الثقافية والمشتركات الدينية دوراً تاريخياً ناجحاً في احتواء الخلافات السابقة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية بأنّ تصريحات قائد الثورة طالما سلّطت الضوء على هذا الجانب وعلى ضرورة تنمية العلاقات مع دول الجوار ومنح هذه العلاقات اولوية.

وأعرب رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية عن ارتياحه للمساعي التي بذلتها وزارة الخارجية الايرانية خلال السنوات الأخيرة لتنمية علاقات ايران مع دول الجوار وتوسيعها.