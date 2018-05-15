اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بان ايران ستقف كما في السابق الى جانب الشعب اللبناني وسيادته النابعة من ارادته، وستبذل كل جهودها لديمومة الاستقرار ومسيرة العزة والشموخ لشعبه.

وفي برقية وجهها شمخاني، هنأ الحكومة والشعب اللبناني باقامة انتخابات برلمانية آمنة ومصيرية في لبنان.

وجاء في الرسالة، ان توفر الظروف الآمنة والمستقرة لاقامة الانتخابات البرلمانية في لبنان بعد توقف طويل، هو حصيلة لتضحيات القوات المسلحة وجهاد مقاومي حزب الله في الكفاح ضد داعش والتيارات التكفيرية والارهابية وتوفير الامن لمشاركة ابناء الشعب والفئات اللبنانية لتقرير مصير بلادهم.

وذكر ممثل قائد الثورة الاسلامية في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في جانب آخر من الرسالة، ان الشعب اللبناني الابي والمقاوم بتجاوزه مختلف مؤامرات الجبهة الغربية – العبرية – العربية ومشاركته الواعية في الانتخابات البرلمانية، قد حقق منجزات مباركة كثمرة لدماء شهداء المقاومة الابرار، سيستخدمها في ظل نضجه السياسي في مسار تنمية وتقدم بلاده.

واضاف، من المؤكد ان استمرار المسارات القانونية ومشاركة الشعب في تحديد مصيره وبلورة الهيكليات السياسية، تعد ضمانة للاستقرار والامن في البلد الصديق والشقيق لبنان.

واكد شمخاني في ختام الرسالة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كما في المراحل الصعبة والشاقة السابقة ستقف الى جانب الشعب اللبناني وسيادته النابعة من ارادته وستبذل كل جهودها لديمومة الاستقرار واستمرار مسيرة العزة والشموخ للشعب اللبناني الابي.

يذكر ان المقاومة المتمثلة بحزب الله وحركة امل والحلفاء والاصدقاء قد حققوا نجاحا باهرا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية الاخيرة ولم تفلح كل المحاولات التي بذلت والاموال الطائلة التي انفقت لصرف الشعب اللبناني عن احتضان وتاييد مقاومته.