هنأ المتحدث باسم الخارجية الايراني بهرام قاسمي الاجراء الناجح للانتخابات البرلمانية في العراق وقال ان الشعب العراقي وعبر مشاركته الناجحة في الانتخابات عزز المكاسب والانتصارات الناجمة عن الحرب على الارهاب.

وقدم قاسمي تهانيه للعراق حكومة وشعبا بالاجراء الناجح للانتخابات البرلمانية في العراق وقال ان الشعب العراقي ومن خلال مشاركته في الانتخابات برهن من جديد عزمه الراسخ والوطني على اقرار المكاسب والانتصارات الناجمة من محاربة الارهاب وان شعب هذا البلد اثبت انه وفي ظل توصيات المرجعية وعلماء الدين والوحدة الوطنية قادر على ممارسة دور مهم في ارساء دعائم استقرار وامن وازدهار العراق وامن المنطقة.

واضاف قاسمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وعبر تاكيدها على اهمية تكريس تعزيز نهج المشاركة السياسية والشعبية في العراق تعلن استعدادها للمساهمة في تنمية واعادة اعمار هذا البلد .