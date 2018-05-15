وجّه 182 نائباً رسالة يوم الثلاثاء الى رؤساء السلطات الثلاث دعوا فيها ليقظة مسؤولي النظام حيال العداء والحقد الحكومي الامريكي خاصة حيال الخطوة الجاهلة التي قام بها ترامب عبر انسحابه من الاتفاق النووي مؤكدين على ضرورة تظافر الجهود من أجل الانفتاح الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وجاء في الرسالة: إنّ الشعب الايراني تحمل الصعاب في سبيل إنتصار الثورة الاسلامية وصيانتها طيلة ال40 سنة المنصرمة يُضاف الى ذلك دور الإمام الخميني الراحل طاب ثراه والتوجيهات الحكيمة لسماحة القائد وتضحيات المناضلين والشهداء الغيارى.

فما دامت الثورة قد دخلت عقدها الخامس في ظلّ ظروف تتطلب نفسية جهادية وثورية من جانب مسؤولي النظام وعناية بأولويات ومتطلبات الشعب فإننا نتوقع من جميع المسؤولين وعلى رأسهم رؤساء السلطات الثلاث الإهتمام بهذه المتطلبات والاولويات لتمضي الثورة الاسلامية في طريقها الى الكمال والرقي كما مضت سابقاً بل وبسرعة ودقة أكثر.

وأعلن النواب خلال رسالتهم إستعدادهم لصياغة أيّ قرارات وتقديم الدعم والمؤازرة بهدف خدمة الشعب بنوايا صادقة و تزويد الثورة بما يقوّيها والعمل على التنمية الكمية والنوعية للعناصر الثورية.

كما أكّد النواب خلال الرسالة على ضرورة وأهمية بذل مساعٍ تتبنّاها جميع المؤسسات الثورية لنشر روحية التعاون والتفاعل البناء وايجاد مناخ تسوده الوحدة بين أركان النظام وبين أحزابه السياسية بلوغاً لأهداف الثورة.

وطالب الموقعون على هذه الرسالة رؤساء السلطات الثلاث بالتركيز على الانفتاح الاقتصادي وخلق فرص العمل وتسهيل الحالة المعيشية للشعب والعناية التامة بمكافحة جازمة للعناصر المسببة للفساد المالي والاداري فضلاً عن التخطيط الدقيق والعاجل والمثمر لمواجهة ذكية تتصدى لشبكة تهريب السلع والاهتمام بالشريحة الفقيرة والقرويين وقاطني ضواحي المدن والمزارعين.