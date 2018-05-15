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رقم الخبر: 219950 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 17:56 الاقسام: محليات  
اللواء جعفري: الحرس الثوري لا يقارن مع جيوش العالم

اللواء جعفري: الحرس الثوري لا يقارن مع جيوش العالم

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بان من الخطأ مقارنة الحرس الثوري بجيوش العالم كونه قوة ثقافية وسياسية وعسكرية وليست عسكرية فقط.
وفي كلمة له يوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح اول مستشفى تخصصي لطب الاسنان تابع للحرس الثوري قال اللواء جعفري، ان اهمية هذه المستشفى تاتي من كونها اول مستشفى تخصصي لطب الاسنان في البلاد ورابع مستشفى في العالم من نوعه وهو ما يبعث على الفخر للجمهورية الاسلامية الايرانية والحرس الثوري.
واضاف، ان اهتمام الحرس الثوري بموضوع العلاج ينبع من كونه مؤسسة تتمحور حول الانسان وليس المعدات ويعد قوة ثقافية وسياسية وامنية وعسكرية.
وتابع اللواء جعفري، انه على الحرس الاهتمام اكثر مما مضى بالقوة البشرية وان يوسع محوره في مجال القوة البشرية المؤمنة والواعية والثورية.
واعتبر ان من خصائص القوة الثورية، شعبيتها وخدمتها للمواطنين، ومن الخطأ تقليد المنظومات الشائعة في العالم واضاف، انه على سبيل المثال من الخطأ مقارنة الحرس الثوري مع جيوش العالم في الجانب العسكري لان الحرس مؤسسة ثقافية وسياسية وامنية قبل ان يكون عسكرية.
واكد اللواء جعفري بأن مهمة الحرس الثوري هي صنع الأنموذج، آملا بأن تتحول هذه المستشفى الى أنموذج في المنطقة والعالم.
 
 
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