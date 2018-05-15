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رقم الخبر: 219947 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
جمهورية آذربايجان تدعو لتطوير التعاون الزراعي مع إيران

جمهورية آذربايجان تدعو لتطوير التعاون الزراعي مع إيران

دعا مساعد وزير الزراعة في جمهورية آذربايجان، إلهام قليوف، إلى تطوير التعاون مع إيران في مجال الزراعة.

وخلال لقائه المدير التنفيذي لمؤسسة سلسلة الأسواق التجارية (إتكا) محمد مهدي كربلائي، الإثنين، أشار قليوف إلى عزم البلدين على تطوير العلاقات المشتركة، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون الثنائي على مختلف المجالات. ولفت إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها إيران في المجال الزراعي، وقال: إننا نسعى للمزيد من تطوير التعاون المشترك. وأكد استعداد بلاده لشتى أنواع التعاون مع إيران ومنها في المجال الزراعي، وأضاف: إن مثل هذه اللقاءات والمباحثات تسهم في تطوير العلاقات والتعاون المشترك.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة سلسلة الأسواق التجارية (إتكا) عزم البلدين على تطوير العلاقات، مشيراً إلى أن بإمكان مؤسسة (إتكا) أن تسهم بدور فاعل على صعيد تطوير العلاقات الثنائية.

 
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