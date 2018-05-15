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رقم الخبر: 219945 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
وفد صناعي إيراني في غرفة تجارة صيدا لتعزيز العلاقات الإقتصادية

وفد صناعي إيراني في غرفة تجارة صيدا لتعزيز العلاقات الإقتصادية

زار وفد من رجال الأعمال وعدد من الصناعيين الإيرانيين، غرفة التجارة والصناعة في صيدا، ضم نائب محافظ مدينة قم يونس عالي بور، ورئيس مجلس محافظة قم عبدالله جلالي، وقائمقام بلدية قم ابراهيم معتمدي، وكان في استقبالهم رئيس الغرفة محمد صالح وأعضاء مجلس الإدارة، في حضور الملحق التجاري في السفارة الإيرانية سجاد نجاد.

ويهدف اللقاء الى تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين لبنان والجمهورية الاسلامية في ايران. وألقى محمد صالح كلمة، أكد فيها أن (العلاقات الطيبة بين ايران ولبنان يجب أن تشكل أرضية خصبة لدفع عجلة التطور ورفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين)، وأوضح أن (رفع الحصار عن ايران يمثل فرصة مهمة للبنان على الصعيد الاقتصادي)، ودعا الى (إعادة تفعيل كل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصاً في قطاعات النقل البري والبحري والجمارك والسياحة والاستثمارات، والعمل على تحديد القطاعات التي تشكل أهمية متبادلة في كلا البلدين).

وأمل صالح بـ(زيادة حجم الصادرات اللبنانية الى ايران والاستفادة من الخبرة الايرانية في مجال الصناعة النفطية كقطاع واعد في الاقتصاد اللبناني).

 
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