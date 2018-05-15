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رقم الخبر: 219944 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 17:38 الاقسام: اقتصاد  
وزير الإقتصاد البلغاري: تسهيل التجارة مع إيران مهمة السياسيين الأوروبيين

وزير الإقتصاد البلغاري: تسهيل التجارة مع إيران مهمة السياسيين الأوروبيين

أكد وزير الإقتصاد البلغاري، اميل كارانيكوف، إن رجال الأعمال الأوروبيين يسعون إلى التعاون مع إيران فيما يسعى رجال الأعمال الإيرانيون إلى التعاون مع أوروبا، معتبراً إن مهمة السياسيين في الإتحاد الأوروبي تسهيل التجارة مع إيران.

وفي حوار مع (إرنا) يوم الإثنين، اعتبر كارانيكوف إن إيران لديها اليوم تعاون إستراتيجي مع الإتحاد الأوروبي لاسيما بلغاريا، وفي المقابل فان بلغاريا تعتبر نفسها صديقة لإيران، مشيراً إلى أن بلغاريا أكدت توجهها هذا حتى اليوم وسوف تؤكد ذلك أكثر في المستقبل.

وأشار كارانيكوف إلى حجم التبادل التجاري بين إيران وبلغاريا، وقال: وفقاً للإحصائيات الجمركية، فان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال العام 2017 زيادة بمعدل 14 بالمائة عن العام الذي سبقه.

 
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