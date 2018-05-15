أعلن القنصل الايراني العام لدى كراتشي، أحمد محمدي، ان ايران وباكستان تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية سيما في المجال التجاري.

وخلال لقائه كبار مسؤولي إتحاد الصناعة والتجارة في مدينة كراتشي، أعلن محمدي الثلاثاء استعداد القنصلية الايرانية في كراتشي لتقديم تسهيلات لرجال الأعمال هناك. واعتبر ارتفاع التعرفة الجمركية عقبة تعترض تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وأضاف: ان ايران تعمل على خفض التعريفة بهدف تعزيز التبادل التجاري مع باكستان.

وفيما أشار إلى إقامة المعرض التجاري والصناعي الخاص للشركات الايرانية في كراتشي، اعتبر ذلك إجراء فاعلاً يسهم في توثيق التعاون التجاري المشترك، معرباً عن أمله بمشاركة رجال الأعمال الباكستانيين وأصحاب الصناعات هناك في المعارض التي تقيمها ايران.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة في كراتشي، طارق مالك، ان هناك فرصاً كبيرة لدى البلدين يمكن توظيفها للنهوض بالعلاقات التجارية الثنائية، معلناً بذلك أن رجال الأعمال الباكستانيين يرغبون باستثمار هذه الفرص. ودعا مسؤولي الشؤون التنفيذية في باكستان وايران إلى تقديم تسهيلات مناسبة للعاملين في قطاعي التجارة والصناعة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان بلغ في العام الماضي 3ر1 مليارد دولار، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 15 في المئة عما كان عليه في العام الذي سبقه.