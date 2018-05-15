قال المدير التنفيذي لشركة المحطات النفطية الإيرانية: ان حجم صادرات النفط من جزيرة خارك (جنوب البلاد) بلغ 870 مليون برميل في العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار) ليسجل زيادة بنسبة 38 بالمائة مقارنة لعام 2016.

وأضاف بيروز موسوي، الثلاثاء، في حديث مع مراسل (إرنا): ان هذا الحجم من الصادرات جرى شحنه عن طريق ألف و50 ناقلة نفط الى دول الصين والهند واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية. وصرح: بالإضافة الى تلك الدول، فان دول جنوب افريقيا وسيريلانكا وفرنسا وايطاليا من زبائن النفط الايراني. وأوضح بأن معدل صادرات النفط الايراني الى أوروبا يبلغ 600 ألف برميل يومياً.

وقال موسوي: ان جزيرة خارك تمتلك القدرة على إرساء 9 ناقلات عائمة وسفينتين عائمتين لشحن النفط من سفينة الى أخرى في الوقت نفسه. وأضاف: في أبريل كانت معظم صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية من محطتي خارك وعسلوية، حيث تم تصدير نحو مليونين و660 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات الغازية.

يذكر أن مدينة خارك تقع على بعد 57 كيلومتراً شمال غرب بوشهر في مياه الخليج الفارسي، ويتم تصدير أكثر من 90%من نفط إيران عبر أكبر محطاتها في الجزيرة.