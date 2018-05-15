  • الثلاثاء ٢٩ شعبان ١٤٣٩
  • الثلاثاء , مايو 15, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219941 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 17:35 الاقسام: عربيات  
الصحافة اللبنانية تدين مجزرة الاحتلال على حدود قطاع غزة

الصحافة اللبنانية تدين مجزرة الاحتلال على حدود قطاع غزة

دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية المجزرة التي ارتكبها جنود الإحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، داعية كل الاقلام والعقول الحرة لتكوين راي عام دولي لفضح العدو الصهيوني وكشف اساليبه وجرائمه.

ودانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان اليوم، "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جنود الإحتلال الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في انتهاك خطير لكل المواثيق والأعراف الدولية والاخلاقية".

واشارت الى "ان هذه الجريمة تزامنت مع نقل السفارة الاميركية الى القدس ودخول ما يسمى صفقة القرن حيز التنفيذ على الارض، وهذا يعني ضرب حق العودة للفلسطينيين وفرض توطينهم حيث هم في دول الشتات. كل ذلك يجري في ظل صمت دولي وعربي مريب هدفه الاجهاز على القضية الفلسطينية نهائيا".

ودعت النقابة "الزملاء في لبنان والعالم العربي والعالم كما النخب الفكرية والثقافية الى التصدي للاجرام الصهيوني في كل المحافل وفضح أساليبه ومخططاته بغرض تكوين رأي عام دولي رافض لجرائمه المخزية".

وختم البيان: "ان القضية الفلسطينية لا تموت طالما هناك من يستشهد في سبيلها. رحم الله من سقطوا في مواجهات الأمس والى مزيد من التصدي للمؤامرة مهما اشتد ساعد الطغاة".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0704 sec