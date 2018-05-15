دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية المجزرة التي ارتكبها جنود الإحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، داعية كل الاقلام والعقول الحرة لتكوين راي عام دولي لفضح العدو الصهيوني وكشف اساليبه وجرائمه.

ودانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان اليوم، "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جنود الإحتلال الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في انتهاك خطير لكل المواثيق والأعراف الدولية والاخلاقية".

واشارت الى "ان هذه الجريمة تزامنت مع نقل السفارة الاميركية الى القدس ودخول ما يسمى صفقة القرن حيز التنفيذ على الارض، وهذا يعني ضرب حق العودة للفلسطينيين وفرض توطينهم حيث هم في دول الشتات. كل ذلك يجري في ظل صمت دولي وعربي مريب هدفه الاجهاز على القضية الفلسطينية نهائيا".

ودعت النقابة "الزملاء في لبنان والعالم العربي والعالم كما النخب الفكرية والثقافية الى التصدي للاجرام الصهيوني في كل المحافل وفضح أساليبه ومخططاته بغرض تكوين رأي عام دولي رافض لجرائمه المخزية".

وختم البيان: "ان القضية الفلسطينية لا تموت طالما هناك من يستشهد في سبيلها. رحم الله من سقطوا في مواجهات الأمس والى مزيد من التصدي للمؤامرة مهما اشتد ساعد الطغاة".