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رقم الخبر: 219940 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 17:39 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستهدف تزويد العراق بالغاز الطبيعي
لتغطية الإستهلاك المنزلي والصناعي

إيران تستهدف تزويد العراق بالغاز الطبيعي

أعلن مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الايرانية، بهزاد بابازادة، عن استعداد الشركة تزويد العراق بالغاز الطبيعي بهدف تغطية الاستهلاك المحلي والصناعي والتجاري عبر الأنابيب التصديرية بين البلدين.

وأوضح بابازادة، الثلاثاء، أن أولوية العراق حالياً استيراد الغاز من ايران لرفد المحطات الكهربائية، ومن ثم للاستخدام المنزلي. ولفت الى أن الشركة الوطنية ترغب بتزويد المدن الصناعية العراقية الواقعة على ممر خط الأنابيب التصديرية للعاصمة بغداد ومحافظة البصرة بالغاز الطبيعي.

يذكر أنه بحسب إتفاق بين ايران والعراق، فان المرحلة الأولى لتصدير الغاز الى محطتي الكهرباء في بغداد والبصرة انطلقت العام الماضي، بحيث تورد بغداد الغاز من ايران يومياً عبر أنبوب من محطة نفت شهر التصديرية (غرب ايران).

أما المرحلة الثانية، تختص بتوريد الغاز للبصرة عبر محطة شلمجة (جنوب غرب البلاد) التي ستبدأ بعد معالجة العقبات المالية من الجانب العراقي.

 
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