أعلن وزير الطرق الايراني، عباس آخوندي، عن مشاركة شركات أوروبية وصينية مع شركة (واغن بارس) الايرانية في مشروع تصنيع قاطرات في البلاد.

وأوضح الوزير آخوندي، في مراسم توقيع عقد تصنيع القاطرات في شركة (واغن بارس) في مدينة أراك (وسط البلاد)، الاثنين، أوضح أن ثلاث شركات أوروبية من فرنسا وألمانيا وأخرى صينية تشارك مع (واغن بارس) في صناعة 50 قاطرة بتمويل مع الصندوق الوطني للتنمية واستثمارات أجنبية.

وأشار آخوندي الى إنجازات شركة (واغن بارس) في العام الايراني المنصرم (انتهى 20 مارس/ آذار 2018) المتمثلة بتصنيع 310 عربات شحن و50 مقطورة ركاب، معلناً أن الشركة تستهدف إنتاج 600 عربة شحن و50 مقطورة ركاب هذا العام.