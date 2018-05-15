أكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية وألمانيا على إعداد خارطة طريق للتعاون في قطاع المياه بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان في ميونيخ مع وزيرة البيئة وحفظ الطبيعة والأمان النووي الألمانية سونيا شولتسة، حيث جرى التأكيد على تطوير التعاون في قطاع المياه والبيئة بين البلدين. وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال البيئة، ودعيا الى إعداد خارطة طريق لتحديد استراتيجيات التعاون بين ايران وألمانيا في مجال المياه الحدودية ومشاريع إدارة قطاع المياه ومن ضمنها تصفية مياه الصرف الصحي.

وأشار أردكانيان الى وجود مياه مشتركة لإيران مع كل من أفغانستان والعراق، داعياً الى الاستفادة من خبرات إلمانيا للتقدم بمشاريع ايران مع هذين البلدين بشأن نهري هيرمند وأروند. وأكد وزير الطاقة بأن من المفيد اعتماد آلية اقليمية لتحقيق هذا الهدف. ونوه الى تنفيذ الجانب الألماني لبرنامج الإدارة الشاملة للمصادر المائية في مناطق من ايران مثل منبع نهر زاينده رود، وقال: منذ عدة أشهر ومع تشكيل فريق عمل المواءمة مع شحة المياه في البلاد نسعى لرسم رؤية شاملة للمصادر المائية في البلاد، حيث نأمل بمشاركة ألمانيا بصورة فاعلة في مشاريع هذا القطاع.

من جانبها، اعتبرت وزيرة البيئة الألمانية، في الاجتماع، أزمة المياه بأنها عالمية، وقالت: انه وبغية الخروج من هذه المشكلة فاننا بحاجة الى تعاون واسع على المستويين الاقليمي والعالمي.

وكان وزير الطاقة الايراني قد شارك الاثنين، وهو اليوم الأول لزيارته الى ألمانيا، في مراسم افتتاح المعرض الدولي للمياه والصرف الصحي في ميونيخ (IFAT).