التقى وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" في بروكسل، اليوم الثلاثاء، نظيره البلجيكي "ديديه ريندرز" في اطار مشاوراته حول الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب من الاتفاق.

وكان ظريف قد التقى في وقت سابق اليوم منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "فيدريكا موغيريني" وبحث معها الضمانات التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي الى ايران بخصوص الاتفاق النووي.

ومن المقرر ان يعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل اجتماع مشترك يضم موغيريني ووزراء خارجية ايران والثلاثي الاوروبي المانيا وفرنسا وبريطانيا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى خلال الاسبوع الحالي نظيريه الصيني والروسي في بكين وموسكو وبحث معهما مستقبل الاتفاق النووي بعد قرار ترامب بانسحاب اميركا من الاتفاق.