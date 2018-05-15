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رقم الخبر: 219936 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 17:40 الاقسام: اقتصاد  
فرنسا تدعو لعدم شمول شركاتها المتعاملة مع إيران بالحظر الأميركي
"سيتروين": البقاء في سوق إيران أولويتنا الأولى

فرنسا تدعو لعدم شمول شركاتها المتعاملة مع إيران بالحظر الأميركي

دعت باريس الولايات المتحدة إلى عدم شمول الشركات الفرنسية والأوروبية بالحظر الجديد الذي تعتزم واشنطن فرضه على إيران، بعد إنسحابها من الإتفاق النووي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، مساء الإثنين، أن الإتفاق النووي مع إيران معترف به من الأمم المتحدة وما يزال ساري المفعول، مبدياً أسف باريس لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة. البيان أضاف أن فرنسا لا تدعم قرار واشنطن حول الانسحاب من الاتفاقية، وأن الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق مع إيران ستستمر بتطوير علاقاتها التجارية مع طهران.

وعبّر البيان عن رفض فرنسا فرض (عقوبات) جديدة على إيران، مؤكداً عزم باريس على مواصلة حماية الشركات الفرنسية الخاصة.

وسيعقد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، ووزير الاقتصاد برونو لو مير، اجتماعات مع ممثلي الشركات الفرنسية التي تقيم علاقات تجارية مع إيران. كذلك أشار البيان الى أن وزيري الخارجية والاقتصاد الفرنسيين سيعقدان لقاءات في بروكسل مع النظراء الألمان والبريطانيين والإيرانيين.

وفي السياق، قال وكيل شركة سايبا-سيتروين: إن هدف فرنسا هو البقاء في الإتفاق النووي، والأولوية الأولى للشركة هو الحضور في سوق إيران الكبير. وعلى هامش إختبار القيادة لسيارة (سيتروين C3) وفي حديث لمراسل (إرنا) يوم الثلاثاء، قال يان مارتن: ان الشركة الفرنسية سيتروين ستحترم قرارات الاتحاد الأوروبي وسوف تتصرف وفقاً لقوانين الاتحاد. وصرح انه عندما أجبرت بيجو على مغادرة إيران بسبب العقوبات والضغوط الاقتصادية والسياسية، واجه الفرنسيون وقتاً عصيباً، لكن اليوم لدينا روابط قوية مع الجانب الإيراني وأولويتنا هي البقاء بالعمل في السوق الإيرانية. وأشار الى أننا ننتظر قرار الاتحاد الأوروبي، رغم أن باقي الدول، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا، أعلنت مواقفها، ومازال هدف فرنسا هو البقاء في الإتفاق النووي.

وقال مارتن: نحتاج الى أسبوعين على الأقل لننتظر لنرى ما سيحدث. ورداً على سؤال حول توطين سيارة (C3) في ايران، قال: لقد قضينا حتى الآن ساعات طويلة مع المهندسين الإيرانيين لتحقيق هدف توطين هذه السيارة بنسبة 70% في السنوات القادمة.

 
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