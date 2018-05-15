احتفل أنصار حزب بهارتيا جاناتا الهندي، يوم الثلاثاء، بنتائج الانتخابات المحلية التي أقيمت يوم السبت الماضي، وسادت الأجواء الاحتفالية أمام مكتب الحزب في ولاية بنجالور، وسط حراسة أمنية مشددة، بعدما نشبت اشتباكات عنيفة بسبب الانتخابات، الاثنين، خلفت ورائها 12 قتيلًا.

وكان قد قتل 12 شخصًا، الاثنين، في اشتباكات بين مجموعات تتنافس على مقاعد المجلس المحلى في شرق الهند - حسب ما أعلنت الشرطة - وأطلقت عيارات نارية وأحرقت صناديق اقتراع في ولاية غرب البنغال.

وقال الضابط في شرطة الولاية انوج شارما: إن العنف اندلع مع بداية التصويت في الانتخابات المحلية، وأوضح أنه "تم العثور على قنابل محلية الصنع قرب مراكز اقتراع في مختلف مناطق بالولاية"، وأشار إلى مقتل 12 شخصا في الاشتباكات، وإصابة 5 صحفيين أثناء محاولتهم تغطية الأحداث، ومن جهته، حمل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، مسؤولية العنف لحزب مؤتمر ترينامول الحاكم في غرب البنغال، فيما نشرت السلطات نحو 60 ألفًا من قوات الأمن في غرب البنغال والولايات المجاورة لضمان حسن سير عملية الاقتراع.

في سياق آخر تناولت دراسة حديثة الآثار السلبية للتفرقة بين الجنسين في الهند، كاشفة عن نتائج مفزعة لسوء معاملة الإناث في البلد الآسيوي الذي يزيد عدد سكانه على مليار نسمة.

وحسب الدراسة، فإن تمييز الذكور على حساب الإناث في عموم المجتمع الهندي، يؤدي إلى وفاة ما يقرب من ربع مليون بنت سنويا.

وتوصلت الدراسة إلى أن نحو 239 ألف بنت تموت سنويا في الهند بسبب التفرقة بين الجنسين، بخلاف الأجنة المجهضة بعد التعرف على جنسها.

وكان 22 بالمئة من وفيات البنات الناتج عن التمييز الجنسي في الهند، تقل أعمارهن عن 5 سنوات.

ونشرت صحيفة "لانسيت" البريطانية تعليقات للباحثين المشاركين في الدراسة، حيث قال كريستوف غيلموتو: "التفرقة ضد الإناث لا تحرمهم فقط من أن يولدوا (في إشارة إلى التوسع في عمليات إجهاض البنات)، لكنها يمكن أن تساهم أيضا في وفاة المولودات".

وتابع غيلموتو، وهو باحث مشارك في الدراسة من جامعة باريس ديكارت الفرنسية: "المساواة بين الجنسين ليست فقط في الحق في التعليم والتوظيف والتمثيل السياسي، لكنها في الرعاية والتطعيمات والتغذية".