عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الجسر الجديد الذي يربط القرم بروسيا خلف مقود شاحنة برتقالية اللون، مفتتحا هذا الجسر ذو القيمة الرمزية العالية للكرملين، بحسب مشاهد نقلها التلفزيون في بث مباشر.

وقاد بوتين الشاحنة مرتديا سروال جينز وسترة سوداء، متقدما موكبا من عشر شاحنات برتقالية اللون أيضا وسيارات أخرى، وعبر "جسر القرم" الذي يربط شبه جزيرة تامان في جنوب روسيا بشبه جزيرة كيرتش في منطقة القرم التي ضمتها روسيا إليها في مارس 2014.

ويربط الجسر الذي بلغت كلفة بنائه 228 مليار روبل (3.7 مليارات دولار) منطقة كراسنودار الجنوبية بمدينة كيرتش في القرم فوق المضيق بين البحر الأسود وبحر أزوف.

وأدانت أوكرانيا المشروع الذي أيده بوتين شخصيا، وقالت إنه ألحق أضرارا بالبيئة، مؤكدة ان السفن الكبيرة لن تتمكن بعد اليوم من عبور مرافئها على بحر أزوف.

من ناحية اخرى دهم جهاز الأمن الأوكراني الثلاثاء مكاتب وسيلتي إعلام رسميتين روسيتين في كييف واعتقل صحفيا، في إجراءات قالت رئيسة التحرير في قناة روسيا اليوم التلفزيونية إنها مرتبطة بتدشين الجسر.

وكتبت رئيسة تحرير القناة التي يمولها الكرملين مرجريتا سيمونيان على تويتر: إن "كييف قررت الثأر منا بشأن جسر القرم" بعد دهم مكاتب وكالة ريا نوفوستي الحكومية التي تنتمي مع روسيا اليوم للمجموعة الإعلامية نفسها.

واستهدفت عقوبات أوروبية وأمريكية الجهات المشاركة في بناء الجسر، وخصوصا حليف بوتين رجل الأعمال أركادي روتنبرج الذي فازت شركته سترويغازمونتاج بعقد البناء ،وأثار ضم شبه الجزيرة في 2014 إدانة كييف ودول الغرب.

ومن الصعب الوصول حاليا إلى شبه الجزيرة من المناطق الجنوبية لروسيا. وتنتظر طوابير السيارات أمام العبارات التي لا يمكنها الإبحار دائما خلال العواصف، لذا فإن الطريقة الأسهل للوصول هي جوا.

من جهة اخرى اقتحم عناصر جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي اوكرانيا" في كييف، يوم الثلاثاء، واعتقلت السلطات الصحفي كيريل فيشينسكي مراسل الوكالة في أوكرانيا، حيث انقطع التواصل مع الصحفي.

وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زيا رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني دخلوا إلى المبنى حيث يوجد مكتب الوكالة، بعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني عن إجراءات تحقيق ضد "وسائل إعلام تسيطر عليها روسيا الاتحادية".

وقالت المتحدثة باسم الجهاز إيلينا غيتليانسكايا، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عناصر جهاز الأمن الأوكراني الى جانب النيابة في القرم يكشفون عن نشاط شبكة إعلاميه تسيطر عليها روسيا الاتحادية".