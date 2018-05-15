لا تفصلنا سوى أيام قليلة على بداية نهائيات كأس العالم 2018 ، والتي ستشهد تنافساً كبيراً بين أعرق المنتخبات العالمية ، حيث من المنتظر أن تُقام مباراة الافتتاح يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل ، بينما ستجرى المباراة الختامية في الخامس عشر من شهر يوليو.

ويحرص موقع سبورت 360 عربية على تغطية جميع تفاصيل هذا المحفل العالمي ، من خلال العديد من الأخبار والمقالات المميزة .. ونستعرض لكم في هذا التقرير، أبرز المستجدات حول مونديال روسيا :

تحدث أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي عن بطولة كأس العالم 2018 التي ستقام هذا الصيف في روسيا ، ومدى قدرة منتخب فرنسا على الفوز باللقب العالمي.

قبل عدة أشهر من إقامة بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، موقع سبورت 360 يروي أبرز القصص الملفتة والمعبرة التي شهدتها ملاعب المونديال منذ النشأة إلى يومنا هذا.. وهنا في موضوعنا نرصد لكم أحداث النسخة العاشرة من كأس العالم والتي أقيمت في عام 1974.

تحدث الرئيس البرازيلي ميشيل تامر عشية الإعلان عن قائمة منتخب البرازيل التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف ، حيث طلب من لاعبيه العودة ومعهم اللقب

كذلك أعلن منتخب المكسيك لكرة القدم عن قائمته الأولية التي تضم 28 لاعباً استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 التي ستقام خلال الصيف الجاري في روسيا.

أما خوسيه بيكرمان مدرب منتخب كولومبيا فقد أعلن عن القائمة الأولية المستدعاة للمشاركة في كأس العالم 2018 المقبل في روسيا.

كما أعلن المدرب المخضرم نبيل معلول المدير الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، عن قائمة فريقه الأولية التي تضم 29 لاعباً للمواجهات الودية ضد منتخبات البرتغالي وتركيا وإسبانيا، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2018 المقامة على الأراضي الروسية.

هذا ويُعد منتخب إنجلترا من الأسماء الكبيرة في البطولات الدولية، لكنه أصبح مجرد اسم كبير! ولا يُعتبر من المرشحين في السنوات الأخيرة، ولم يكن خروجه من دور الـ16 في يورو 2016 مفاجأة كبيرة، رغم أنه خرج أمام منتخب آيسلندا!

استطاع منتخب البرتغال لكرة القدم خلال مشاركته بطولة كأس العالم 1966 من تحقيق انجاز تاريخي تمثل في الحصول على المركز الثالث ، بعد أن كان من المرشحين للفوز باللقب العالمي إلى جانب منتخبات عملاقة مثل ألمانيا الغربية وإنجلترا وإسبانيا.

فجرت صحيفة ميرور البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حينما قالت ان الاتحاد السعودي كرة القدم فرض عقوبة الايقاف مدى الحياة على الحكم الدولي، فهد المرداسي.

إذ رفضت محكمة التحكيم الرياضي مساء الاثنين الاستئناف الذي تقدم به المهاجم منير الحدادي والاتحاد المغربي لكرة القدم ، وهو ما يعني عدم استطاعته اللعب بقميص أسود الأطلس في كأس العالم 2018.



