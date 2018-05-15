بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، آفاق التسوية السياسية للأزمة السورية، والاتفاق النووي.

وأعلن الكرملين في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين أجريا بمبادرة من الجانب الفرنسي، محادثة هاتفية تبادلا فيها وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة السورية، معيرين اهتماما خاصا للوضع بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولفت البيان إلى أنه تم خلال الاتصال تأكيد التزام روسيا وفرنسا بتنفيذ هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن بوتين أطلع ماكرون على ما دار في لقائه بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الاثنين.

وأضاف أن بوتين أعرب لنظيره الفرنسي عن تعازيه بضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي.

وأوضح أن الرئيسين ناقشا كذلك التحضيرات لزيارة الرئيس الفرنسي المقررة إلى روسيا في 24-25 مايو، والتي تتضمن مشاركة ماكرون في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ستكون فرنسا فيه ضيفة شرف، لافتا إلى أنه تم تحديد مجموعة من المواضيع الدولية والثنائية للمحادثات المقبلة.