واورد موقع الاتحاد الايراني لكرة القدم اسماء اللاعبين المدعوين من بينهم 17 لاعبا محترفا في الاندية الاجنبية وهم:
حراس المرمى:
علي رضا بيرانوند (برسبوليس)
سيد حسين حسيني (استقلال)
رشيد مظاهري (ذوب آهن اصفهان)
امير عابدزاده (ماريتيمو البرتغالي)
المدافعون:
رامين رضائيان (اوستنده البلجيكي)
فوريا غفوري (استقلال)
ستيفن بيت آشور (لوس آنجلوس اف سي الامريكي)
سيد جلال حسيني (برسبوليس)
محمدرضا خانزاده (يديده مشهد)
مرتضي بورعلي كنجي (السد القطري)
محمد انصاري (برسبوليس)
بجمان منتظري (استقلال)
سيد مجيد حسيني (استقلال)
ميلاد محمدي (اخمت غروزني الروسي)
اميد نورافكن (استقلال)
روزبه جشمي (استقلال)
سعيد آقائي (سباهان اصفهان)
لاعبو خط الوسط
سعيد عزت اللهي (آمكار برم الروسي)
مسعود شجاعي (آ ا ك اثينا اليوناني)
احمد عبداللهزاده (فولاد خوزستان)
سامان قدوس (اوسترشوندس السويدي)
مهدي ترابي (سايبا)
اشكان دجاكه (نوتينغهام فوريست الانجليزي)
اميد ابراهيمي (استقلال)
احسان حاج صفي (المبياكوس اليوناني)
علي كريمي (سباهان اصفهان)
سروش رفيعي (الخور القطري)
علي قليزاده (سايبا)
وحيد اميري (برسبوليس)
المهاجمون:
علي رضا جهانبخش (آلكمار الهولندي)
كريم انصاريفرد (المبياكوس اليوناني)
مهدي طارمي (الغرافة القطري)
سردار آزمون (روبين كازان الروسي)
رضا قوجاننجاد (هيرنفين الهولندي)
كاوه رضائي (شارلروا البلجيكي