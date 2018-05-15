إعلان تشكيلة المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم لخوض غمار مونديال روسيا أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الايراني لكرة القدم، البرتغالي "كارلوس كيروش" اسماء 35 لاعبا لخوض نهائيات كاس العالم 2018 التي ستنطلق في روسيا الشهر المقبل.