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رقم الخبر: 219924 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 15:45 الاقسام: عربيات  
2 مليون ونصف إسرائيلي غير محميين حال نشوب حرب

2 مليون ونصف إسرائيلي غير محميين حال نشوب حرب

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن لجنة الخارجية والدفاع والأمن أجرت جلسة خاصة عن مدى استعداد الجبهة الداخلية في إسرائيل لنشوب حرب مفاجئة فى ظل التطورات الأخيرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل وكذلك في هضبة الجولان وتهديدات إيران المستمرة.
وقال اللواء "تامير يدعي" قائد الجبهة الداخلية، إن أكثر من 2 مليون ونصف من مواطني إسرائيل غير محمين من الصواريخ التي ستطلق في حال نشوب حرب، كما أن 27% من الملاجئ ليست في حالة جيدة لاستضافة الإسرائيليين لحمايتهم.
من جانبهم انتهز رؤساء مجالس مدينة اشكول والجليل الشرقي والذي يشمل منطقة الجولان المحتل الجلسة لتوجيه طلب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته بوضع خطة عاجلة من أجل حماية الإسرائيليين خاصة في المناطق العامة والمؤسسات التعليمية والعيادات ورياض الأطفال.
وكانت قد تصاعدت التوترات العسكرية بين الاحتلال الاسرائيلي من جهة وايران وسوريا من جهة أخرى بعد الاعتداءات المتكررة التي شنها الاحتلال على الاراضي السورية منذ بداية العام الجاري.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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