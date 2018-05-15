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رقم الخبر: 219923 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 15:33 الاقسام: دوليات  
أمريكا تنعش صاروخا من أيام الحرب الباردة

أمريكا تنعش صاروخا من أيام الحرب الباردة

أجرت الولايات المتحدة أمس اختبارا جديدا على الصاروخ الباليستي العابر للقارات Minuteman III ونشر مقطع فيديو لعملية الإطلاق في موقع يوتيوب.

القسم الرئيس للصاروخ من دون رأس حربي والذي أطلق من قاعدة "فاندنبرغ" جنوبي ولاية كاليفورنيا، قطع سبعة آلاف كيلو متر، ووصل إلى الهدف في كواجالين أتول وسط المحيط الهادئ.

هذه الاختبارات على هذا النوع من الصواريخ العابرة للقارات كانت الثانية في العام الجاري، وقد أجريت الاختبارات الأولى في 26 أبريل الماضي.

 يذكر أن أسرة صواريخ Minuteman والموجودة في ترسانة الولايات المتحدة منذ عام 1970، تعد الصواريخ العابرة للقارات الوحيدة المتمركزة على الأرض لدى الولايات المتحدة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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