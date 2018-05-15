|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219922
|تاريخ النشر: أيار 15, 2018
|الوقت: 15:30
|الاقسام: منوعات
|
سيلفي زوجين يقتل طفلتهما الرضيعة بمول تجاري!
تسبب التقاط زوجین لصورة سيلفي داخل مول تجاري بجانجاناجار، راجستان الهندية ، في وفاة طفلتهما الرضيعة ذات العشرة أشهر.
حيث سقطت الطفلة من بين ذراعي والدتها التي كانت تأخذ صورة ( سيلفي ( مع زوجها ، لثلاثة طوابق في الأسفل، أثناء سيرهما في سلم متحرك بمول تجاري.
وأكد المتسوقون الذين شاهدوا الحادثة ، أن الزوج طلب من زوجته التقاط صورة ذاتية لهما أثناء وجودهما على السلم، ما أدى إلى فقدان توازنها وسقوط طفلتهما في الفجوة بين السور الحاجز والسلم الكهربائي .
وهرع المتسوقون في محاولة لإنقاذ الطفلة، ولكنها ماتت على الفور بعد أن وصلت إلى الأرض.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر