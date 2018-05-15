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رقم الخبر: 219922 تاريخ النشر: أيار 15, 2018 الوقت: 15:30 الاقسام: منوعات  
سيلفي زوجين يقتل طفلتهما الرضيعة بمول تجاري!

سيلفي زوجين يقتل طفلتهما الرضيعة بمول تجاري!

تسبب التقاط زوجین لصورة سيلفي داخل مول تجاري بجانجاناجار، راجستان الهندية ، في وفاة طفلتهما الرضيعة ذات العشرة أشهر.

حيث سقطت الطفلة من بين ذراعي والدتها التي كانت تأخذ صورة ( سيلفي ( مع زوجها ، لثلاثة طوابق في الأسفل، أثناء سيرهما في سلم متحرك بمول تجاري.

وأكد المتسوقون الذين شاهدوا الحادثة ، أن الزوج طلب من زوجته التقاط صورة ذاتية لهما أثناء وجودهما على السلم، ما أدى إلى فقدان توازنها وسقوط طفلتهما في الفجوة بين السور الحاجز والسلم الكهربائي .

وهرع المتسوقون في محاولة لإنقاذ الطفلة، ولكنها ماتت على الفور بعد أن وصلت إلى الأرض.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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